Le olimpiadi a Roma: occasione persa o rischio di default evitato?

Si è discusso e parlato tanto, nel corso del 2016, sulle Olimpiadi a Roma. Principale avvenimento sportivo al mondo per eccellenza. La festa dello sport, dei colori, della diversità di razze e culture, tutte riunite sotto un'unica bandiera olimpica. Molte, nel corso degli anni, le edizioni bellissime dei giochi olimpici, compresa l’ultima, quella di Rio de Janeiro, una delle più belle e spettacolari di sempre. Uno evento grandioso, che nell’immaginario collettivo avrebbe dovuto portare una ventata eccezionale di turismo, ricchezza, popolarità, e prestigio per il paese ospitante. Molti politici e governanti sposano le Olimiadi, con o senza convinzione, illudendo i propri cittadini sull’importanza e sui benefici che ne deriverebbero. La realtà invece è un'altra. Nel caso del Brasile, i dati parlano di un paese ugualmente in ginocchio, ancora di più dopo le folli spese sostenute per le olimpiadi. Una nazione in preda da mesi a una crisi profonda, che di certo le Olimpiadi non hannno contribuito a migliorare. Ma il caso che più eclatante è quello della Grecia, organizzatrice della bellissima e imponente Olimpiade del 2004.

Acclamato come un evento la cui importanza non aveva quasi precedenti nella storia di questo paese, anziché trovare il successo, da quelle Olimpiadi la Grecia ha invece iniziato la sua inesorabile discesa senza fine. Un paese che fino al 2004 vantava incoraggianti percentuali di crescita economica, crollati a picco dopo tale avvenimento sportivo. Studiato per mostrare al mondo la capacità di gestire un evento davvero solenne e imponente, fu organizzato in ben cinque città, Atene, Patrasso, Salonicco, Volos, e Iraklion. Furono per l’occasione ampliati e ristrutturati tutti gli impianti sportivi già esistenti, e ne vennero creati di nuovi. Vista l’ingente spesa, sempre crescente (in effetti non si hanno dati certi sulla spesa sostenuta che pare essere accreditata tra tra i 15 e i 20 miliardi di euro) il governo greco dovette ricorrere a prestiti internazionali. Ad aggravare tutta la situazione si aggiunsero anche ritardi nella costruzione delle opere. Il progetto originario era grandioso ma presto i governanti greci si dovettero rendere conto di aver intrapreso qualcosa di veramente troppo grande per quel paese. I disastrosi risultati economici sono amersi subito dopo. Molte strutture realizzate sono ora in completo abbandono. Le olimpiadi hanno contribuito ad accrescere l’indebitamento estero già a livelli insostenibili. Il turismo indotto da quell’evento non è certo bastato a ripianare i debiti assunti, né durante ne dopo le olimpiadi. Un paese in deficit, questo è il risultato di quelle Olimpiadi.

Coloro che in questi mesi hanno tanto acclamato una la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024, non hanno fatto tesoro dei fallimenti del passato. Basta pensare alle strutture che risultano ancora abbandonate in seguito ai Mondiali di Nuoto di Roma 2009, come ad esempio il Palasport di Calatrava. Imponente struttura situata nel quartiere di Tor Vergata, costata oltre 200 milioni di euro, progettata per ospitare le gare del Mondiale di Nuoto, e mai entrata in funzione. In molti paesi organizzatori di giochi olimpici, i villaggi e le strutture sono rimaste tristemente e definitivamente abbandonate subito dopo la fine dell’evento sportivo.

Si è tanto criticata la Giunta Raggi per la sua scelta di rinunciare alla candidatura di Roma. Tutti amiamo lo sport, ed è capitato a tutti almeno una volta di seguire le Olimpiadi. Non sapremo mai se avrebbe portato più costi o benefici. Sappiamo però che cosa è successo agli altri. E questo ci deve far riflettere.