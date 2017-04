Una storia da far conoscere

di DA INTERNET

Renzi ha detto che se vince il NO si torna indietro di 30 anni.

...Splendido!

Nel 1986...

- non esistevano i contratti cococo, progetto, jobact, da dipendente a partita iva, voucher, ...

- si andava in pensione ad una età decorosa

- c'era l'articolo 18 e le tutele per il lavoratore

- la benzina costava £1.258 tradotto in €0,65 al litro

- non c'erano suv tra le palle

- c'erano tanti concorsi per i posti pubblici

- la rai mandava in onda film in prima visione e trasmissioni senza interruzioni di pubblicità

- non c'era il ticket nella sanità pubblica

- a 25 anni ci si poteva permettere di metter su famiglia.

- i bambini giocavano per la strada.

- Berlusconi non era in politica e Renzi era il più preso per il culo dai suoi compagni alle elementari.

-non c'era la "buona scuola", ma la scuola era buona davvero.

Allora che aspettate a votare NO?!?