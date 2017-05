Per rompere il silenzio sui carcerati palestinesi

Basilio Rizzo, Franco Calamida, Edoardo Bai, Vittorio Bellavite, Rita Brivio, Massimo Gatti, Ester Prestini ed altri hanno incontrato Luisa Morgantini, Presidente di Assopace Palestina, Hafez Hurrraini e Nasser Narwaja, esponenti della resistenza palestinese. Oltre mille detenuti palestinesi sono in sciopero della fame da 32 giorni. Il governo rifiuta di trattare su richieste che altro non sono che i diritti per i detenuti riconosciuti dalla convenzione di Ginevra. La situazione è assai grave e dolorosa per gli scioperanti. Il silenzio dei mass media è IMPRESSIONANTE. Chiediamo solo che si riferisca dei fatti, che si sappia di questo sciopero della fame di massa . La risposta che loro si attendono è la solidarietà internazionale. L' indifferenza, che purtroppo c'è, è anche il prodotto del muro del silenzio: si tratta della cancellazione di un dramma, come se non esistesse.

Noi, i presenti all' incontro, ci siamo impegnati a contribuire, per quel che possiamo, a rompere questo muro del silenzio (con tutti i contatti e gli strumenti disponbili). Crediamo che questo impegno valga per tutti coloro che seguono le drammatiche vicende dell'occupazione israeliana e per quanti /e ricevono questo appello. Far saper, far sapere, far sapere. Adesso basta, basta con il silenzio, basta con l 'indifferenza. Appunto: abbattiamo i muri. Il loro dramma è anche il nostro dramma. Il 40% della popolazione è stata imprigionata, dal 1967 sono 200 i palestinesi morti in carcere. Il villaggio dove vive Hafez è stato dichiarato illegale da un giudice che vive in un insediamento di coloni che il diritto internazionale considera illegale, perchè è, quello si, illegale. E dovrà essere distrutto, quello palestinese, purtroppo. Nell'incontro Hafez e Nasser ci hanno raccontato semplici storie di vita quotidiana, dello zio di 100 anni (bravissimo) , dei figli e degli affetti famigliari fortissimi, che rappresentano la loro forza. Dei droni dei coloni che sorvolano e controllano i loro villaggi. Ci hanno mostrato brevi "film da cellulare", con le tende ove vivono, le bambine che danzano: laggiù, la vita continua. Per questo, dice Morgantini, non dobbiamo cedere alla disperazione. La disperazione è il vuoto immenso che confina con la fine della speranza. Nasser, pastore, di tutto quel che ha visto passando da un villaggio, assediato tra due insediamenti di coloni, con campi aridi per carenza d'acqua che vien loro negata, arrivando nel nostro paese, con tutto quel che c'è di nuovo e sorprendente, grandi città e grattacieli, da una cosa è rimasto colpito: un gregge, non grande, di pecore belle e gonfie di lana, che tranquillo pascolava in un prato di erba verde lucente.

Scrive Marwnan Barghouthi, in un recente articolo: "Avevo solo 15 anni quando sono stato imprigionato la prima volta", anche il figlio è stato in prigione, per 3 anni. Il reato: essere figlio di Barghuthi, solo questo, null' altro. Essere figlio di Barghuthi. Che si sappia. Per quel che possiamo facciamo il possibile affinché si sappia. Parlatene, parlatene, parlatene.

franco calamida con "La voce d Marwan Barghuthi dal carcere"