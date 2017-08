Strategie a livello europeo contro il terrorismo.

In Finlandia a Turku, tre terroristi, al grido di Allah Akbar, hanno accoltellato diverse persone. due morti otto feriti, un arresto. Questo vile atto si aggiunge all'attento di Barcellona. Ora è chiaro che non possiamo essere trascinati in una guerra di religione che esiste solo nella mente malata di chi commette simili crimini. Non credo che chi uccide possa essere considerato un religioso; a qualsiasi religione appartenga. Io sono per la pace fra i popoli. Faremmo il gioco di questi mostri se noi scendessimo sul loro campo di battaglia. Detto questo però non possiamo essere inermi e attendere il prossimo attentato come se facessimo parte di un martirio collettivo ad opera di una furia in un macello continuo. Bisogna reagire. Il popolo ha paura, tutti abbiamo paura che possa accadere di nuovo. E' Il sentimento che pervade oggi ed attraversa tutte le società occidentali. Gli estremisti di destra cavalcano questa paura e aggiungono xenofobia complicando e non risolvendo il problema. La politica, lo Stato, l'Europa e gli uomini di stato o chi si propone al governo del paese, deve responsabilmente trovare le risposte a questo tremendo problema. Le risposte non possono essere i muri, le armi, i respingimenti ed altre fandonie di questo tipo. L'Italia è stata già vittima del terrorismo rosso e nero. Abbiamo subito e siamo stati in grado di sconfiggere quel terrorismo. Questo è stato possibile grazie a nuove leggi che sono state votate da gran parte del parlamento. Quel terrorismo non è certamente questo di oggi. Per alcuni aspetti anni luce li separano, e scusate l'eufemismo non per il tempo trascorso. Occorre provvedere ad aggiornare la legge. La legge sull'antiterrorismo di Alfano (DL 7 /2015 approvato con mod. dalla legge n.43/2015) non basta. Non è sufficiente a far fronte alla furia che arriva dal medio oriente e dall'intero degli stessi paesi occidentali.

Molte problematiche inoltre si sono sviluppate proprio dal DL 7, complicando la normativa, ancora tutt'ora irrisolte. "La strategia politico-criminale incentrata sulla mera risposta in chiave securitaria ed emergenziale ,,, " (Antonio Cavalari in Diritto Penale Contemporaneo n.2/2015). "Il procuratore nazionale antimafia, per gemmazione, diventa anche antiterrorismo, pur essendo evidente la diversità delle due fenomenologie (ibidem). Si pensi alle missioni internazionali previste e il conflitto con l'art. 11 della Cost.. in ordine all'approvazione di missioni internazionali in blocco, procedura poco rispettosa per una democrazia parlamentare. Una legge incentrata alla lotta al terrorismo internazionale di origine "islamica" con tutto ciò che ne consegue in termini di complicazioni nella definizione di terrorismo islamico, tralasciando invece ciò che può essere un terrorismo interno non necessariamente legato ad alcun fondamentalismo o estremismo religioso. Il superamento del terrorismo armato cui fa riferimento spesso la legge in non risposta alle attuali modalità evolutive stragistiche di poche persone o di una non cellula spesso (schegge isolate o individui singoli).

Occorre andare verso il superamento di una visione solo militaristica (anche se necessaria) della repressione penale e poliziesca.

Il terrorismo nazionale ed internazionale spesso si alimenta di un numero elevato di diseredati, di persone culturalmente emarginate che costituiscono un esercito di riserva nutrito. Ciò e tanto più vero oggi, nell'attuale situazione in cui, la disfatta del califfato non significa disfatta degli adepti oggi più virulenti che mai, molti dei quali rientrano in Europa numerosi spostando, come sta avvenendo in questi giorni con gli attentati a Lisbona e Turku in Finlandia, il teatro delle stragi in occidente.

In aggiunta quindi agli interventi polizieschi occorrono politiche di integrazione sociale, culturale tali da contenere la potenziale tendenza allo sfogo irrazionale dei folli e politiche di intelligence. Ogni stato europeo non può da solo affrontare un terrorismo che non ha confini, questo insegnano gli attentati meno recenti a Berlino e a Nizza. Bisogna quindi andare verso il superamento delle norme attuali arricchendole di nuovi strategie politico-militari-polizieschi-intelligence-socio-culturali a livello europeo. Insomma se non si parte dalla cultura difficilmente sconfiggeremo questo nuovo mostro stragista con il quale dovremo fare i conti nel futuro.