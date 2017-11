Domani al Tribunale di Napoli si celebra il processo sul sangue infetto. Il sangue cioè raccolto a pagamento in paesi ad alto rischio per le trasfusioni. I primi casi di AIDS furono diagnosticati nel 1979 ad Haiti e nel 1980 in Europa, scrive Elio Veltri nel capitolo "Sangue Sporco" del suo ultimo libro "Non è un Paese per onesti". Sin dal 1978 la Società internazionale della Trasfusione aveva raccomandato che il sangue fosse raccolto da donatori volontari e senza pagamento. Nel 1983 il Comitato di Ministri del Consiglio d'Europa raccomandava di << evitare l'importazione di plasma, sangue e fattori coagulanti da paesi con popolazioni ad altro rischio e donatori pagati...>>. Negli Stati Uniti analogo allarme fu lanciato nel 1982 dal CDC (Center Disease Control di Atlanta ma la FDA (Agenzia Federale per il Controllo delle Malattie) non raccolse l'invito del CDC e accusò lo stesso CDC di avere organizzato una montatura perché a loro parere non esisteva alcuna possibilità di diffusione del virus attraverso il sangue e il plasma. Nello stesso anno in cui cioè erano stati accertati già tre casi di infezione da AIDS attraverso il Plasma a tre emofiliaci.

Tutte le associazioni che avevano denunciato i casi come la Croce Rossa Americana, l'Associazione Americana delle banche del sangue, la Fondazione nazionale dell'emofilia, la task Force dei Gay e l'associazione dei produttori di fattori del sangue si trovarono isolati. Nel frattempo le trasfusioni di sangue infetto raccolto a pagamento nei paesi ad altro rischio, mieteva in Italia vittime fra gli emofiliaci. In Gran Bretagna i casi accaduti hanno una consistenza da vittime di guerra. ADN KRONOS dell'11/07/2017 riferisce che "la premier inglese Theresa May avvia un'inchiesta sullo scandalo del sangue infetto che, negli anni '70-80 del secolo scorso, provocò la morte di almeno 2.400 persone colpite da epatite C e virus dell'Aids Hiv...". In Italia non abbiamo reperito dati aggiornati. Il Ministero della Sanità nel 2006 fornì questi dati: 409 malati di emofilia morti di AIDS più 86 partner. 924 infettati. 2142 infettati con virus dell'epatite C e 443 da epatite B. Manca il numero dei morti per epatiti. L'Espresso del 28 Dicembre 2016, al pari del libro di Veltri, racconta di 600 morti accertati far il 1970 e il 1987. Il sangue infetto avrebbe riguardato L'Italia, la Francia la Gran Bretagna Germania e soprattutto gli Stati Uniti. Il sangue in Italia era importato dagli Stati Uniti, Germania, dall'Africa e da alcuni paese dell'Est europeo come la Romania poi venduto senza controlli appropriati. I dati risarcitori in un articolo di Sara Lucaroni, sempre su l'Espresso del 2016, narra di 120 mila infettati da HIV derivante da sangue infettato tra gli anni 1970 e il 1990 che ha coinvolto anche talassici e trasfusi occasionali. Secondo l'Espresso le vittime sarebbero state 4.500. In 30 mila ricevono un indennizzo bimestrale dalla legge 210 del 1992. Nel 2007 con le leggi 222 e 244 è stato posto un limite di 620 mila euro per indennizzo. Nel 2014 la legge 114 del Governo Renzi porta a 100 mila euro l'indennizzo massimo erogabile dallo stato per gli infetti da sangue trasfuso. Come dire che la vita umana ha un prezzo e anche misero. A dicembre del 2016 c'erano ancora 66 mila pratiche aperte. Mentre il business del Plasma infetto valeva 6000 miliardi l'anno un povero bambino emofiliaco Rocco Micò muore per aver contratto il virus dell'AIDS per sangue infetto dopo un lungo calvario che lo aveva ridotto pelle e ossa. I genitori non riuscivano a trovare un ematologo che periziasse e li difendesse. Elio Veltri si offri e domani al Tribunale di Napoli andrà a testimoniare da perito specialista, trascorsi trent'anni dall'accaduto. Il Sangue infetto ha fatto più vittime del terrorismo e sembra invece un fatto lontano di cui nessuno pare voglia occuparsene. Uno scandalo a livello mondiale che necessiterebbe una presa di coscienza ed un processo tipo quello di Norimberga per mettere alla sbarra tutti i responsabili di quella che si è rivelata essere la maggiore epidemia causata da speculatori senza scrupoli e da una PA connivente e/o negligente. Speriamo che ci sia un giudice a Berlino.